شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع الطفل "ميسرة " بعد فوزه بجائزة شخصية العام فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالطفل، ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، لتهنئته على الفوز بلقب شخصية العام للسنة الحالية 2020 في دولة النمسا، نتيجة جهوده المجتمعية واطلاقة مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مؤخرا.

وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بأبناء المصريين بالخارج، وما يضربونه من أمثلة رائعة في خدمة من حولهم، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت نقاء معدن المصريين بالخارج، وشهامتهم في مواقف كثيرة، بداية من إطلاق مبادرة "خلينا سند لبعض" ومرورا بمساعدة من حولهم من أفراد المجتمع في الدول التي يقيمون فيها.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، سلم ميسرة محمود، ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام، وأشاد المستشار النمساوي بجهود الطفل المصري،حيث أسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بمساعدة عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن فى تلبية احتياجاتهم فى مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكي يتم التواصل معهم من قبل كبار السن.

وفي السياق ذاته، وجه الطفل ميسرة رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكره على جهوده العظيمة لبناء دولة قوية، وتحقيق التنمية في كل للمجالات، حيث أهدى هذا التكريم لمصر وأسرته وأبناء الجالية المصرية في فيينا، مؤكداً أن هذا التكريم أبلغ دافع له لمواصلة العمل في كافة المبادرات الاجتماعية والخدمية، للتخفيف عن المواطنين .

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شارك في التكريم عدد من الأسرة وأبناء الجالية المصرية في فيينا، وكذلك والد ميسرة، محمود مقلد، والذي أوضح أن نجله يتمتع بحب شديد للمشاركة فى المبادرات المجتمعية بالنمسا، وحرصه على الاندماج في خدمة المحتاجين، دون أي تمييز، مؤكدا اهتمامه بإجراء أنشطة وكتابة أبحاث عن مصر طوال العام الدراسي ونشر تقارير عن أجمل الأماكن بمصر

وفي السياق ذاته، وجهت وزيرة الهجرة دعوتها لميسرة بدعوة عدد من أصحابه في النمسا لزيارة مصر والتعرف على تاريخها وحضارتها من خلال مبادرة منتديات الجيل الثاني التي تنظمها الوزارة.