​نقيب السياحيين يدعو العاملين بالقطاع إلى التصويت في انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا باسم حلقة نقيب السياحيين، العاملين بالسياحة، إلى النزول والتصويت في انتخابات مجلس النواب، وعدم التفريط في هذا الحق الدستوري لكل المصريين.

وأوضح حلقة، في بيان له اليوم، أن هناك كثير من المرشحين لمجلس النواب من قطاع السياحة سواء في القائمة الوطنية أو من المستقلين وأنهم أحق بالتصويت من السياحيين.

وأكد نقيب السياحيين، أن أصوات العاملين بالسياحة ستكون مؤثرة في انتخابات مجلس النواب هذا العام: "علينا أن نثق في اختياراتنا وأننا في مرحلة بناء في الدولة التي تحتاج منا اختيارات صحيحة من واقع مسئوليتنا الوطنية".

وطالب حلقة، مديري شركات السياحة والفنادق والمطاعم وجميع المنشات السياحية السماح للعاملين لديهم باجازة ساعتين مدفوعة الاجر للتصويت في انتخابات مجلس النواب.