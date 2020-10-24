بالفيديو.. "الخليج 365" يرصد أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
بدأ توافد الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة.
ورصدت عدسة (الخليج 365) إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 في عدد من اللجان، وسط انتشار أعلام مصر على عدد من السيارات ووجود "دي جي" بجانب اللجان، خلال الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات للمصريين في الداخل.
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