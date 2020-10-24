نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أدلى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بمدرسة المستقبل بالسادس من أكتوبر.
قال سعده، إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا جديدًا، وهو انتخابات مجلس النواب، التي بدأت صباح اليوم السبت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.
وأضاف أن إجراء تلك الانتخابات في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة واستعدادتها الكاملة لهذا الحدث، ويوضح أيضًا جاهزية مؤسسات الدولة المعنية لهذا الاستحقاق الديمقراطي.
وأكمل نقيب الإعلاميين: "شاهدت سهولة في سير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، ولاحظت إقبالًا تصويتيًا من جموع الشعب المصري، مما يدل على ارتفاع درجات الوعي لدى المصريين وإصرارهم استكمال بناء المؤسسات البرلمانية والتشريعية المصرية".
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