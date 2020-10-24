"ابن سوهاج".. وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة شخصية العام في النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا بالطفل المصري "ميسرة محمود مقلد"، من أبناء المصريين بدولة النمسا، لتهنئته على الفوز بلقب شخصية العام لسنة 2020 في النمسا، نتيجة جهوده المجتمعية وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مؤخرًا.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بأبناء المصريين بالخارج، وما يضربونه من أمثلة رائعة في خدمة من حولهم، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت نقاء معدن المصريين بالخارج، وشهامتهم في مواقف كثيرة، بداية من إطلاق مبادرة "خلينا سند لبعض" ومرورًا بمساعدة من حولهم من أفراد المجتمع في الدول التي يقيمون فيها.

وتابعت مكرم، أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، سلّم ميسرة محمود، ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرًا لنشاطه في العمل العام، وأشاد المستشار النمساوي بجهود الطفل المصري، حيث أسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمساعدة عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن في تلبية احتياجاتهم في مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكي يتم التواصل معهم من قبل كبار السن.

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ووجّه الطفل ميسرة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يشكره على جهوده العظيمة لبناء دولة قوية، وتحقيق التنمية في كل للمجالات، حيث أهدى هذا التكريم لمصر وأسرته وأبناء الجالية المصرية في فيينا، مؤكدًا أن هذا التكريم أبلغ دافع له لمواصلة العمل في كافة المبادرات الاجتماعية والخدمية، للتخفيف عن المواطنين.

شارك في التكريم عدد من الأسرة وابناء الجالية المصرية في فيينا، وكذلك والد ميسرة، محمود مقلد، والذي أوضح أن نجله يتمتع بحب شديد للمشاركة في المبادرات المجتمعية بالنمسا، وحرصه على الاندماج في خدمة المحتاجين، دون أي تمييز، مؤكدًا اهتمامه بعمل أنشطة وكتابة أبحاث عن مصر طوال العام الدراسي ونشر تقارير عن أجمل الأماكن بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، وجهت وزيرة الهجرة دعوتها لميسرة بدعوة عدد من أصحابه في النمسا لزيارة مصر والتعرف على تاريخها وحضارتها من خلال مبادرة منتديات الجيل الثاني التي تنظمها الوزارة.

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