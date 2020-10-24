الإدارية العليا تؤيد قرار فصل طالب بالشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، بفصل طالب شرطة بالفرقة الثالثة عام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، لفقده شرط جوهري وهو اللياقة الصحية، بعد إصابته بمرض السكر من الدرجة الأولى وخضوعه لعلاج الأنسولين مدى الحياة، وقضت برفض طعن الطالب لعودته وألزمته المصروفات.

وذكرت المحكمة، أن الطاعن كان مقيداً بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017، وشعر بتعب مفاجئ تبين ارتفاع نسبة السكر بالدم – النوع الأول – وبناء عليه تم حجزه بالمستشفى , وعرضه على لجنة فنية من استشاري الباطنة بالمجلس الطبي لهيئة الشرطة ، وقررت أنه يعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم "داء السكري " من النوع الأول ، ويحتاج إلى الاستمرار في العلاج بالأنسولين ، وعرض أمره على مجلس إدارة أكاديمية الشرطة فقرر فصله من الكلية لفقده شرط اللياقة الصحية.

واستندت المحكمة، على تقرير الخبراء المتضمن " بالكشف الإكلينيكي الظاهري على الطالب وبسؤاله اتضح انه يعاني من مرض السكر النوع الأول وهو تحت العلاج بعقار الأنسولين وسوف يستمر بهذا العلاج مدى الحياة، وإن هذا المرض يحول دون استمراره كطالب بكلية الشرطة.

واطمأنت المحكمة إلي تقرير الخبرة، و اقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها وبني عليها النتيجة التي خلص إليها ، فإنها تأخذ به محمولاً علي أسبابه، وتتخذه أساساً للفصل في الطعن ، ويغدو القرار المطعون فيه الصادر بفصل الطاعن لعدم لياقته الطبية، في ضوء ذلك ، قائما على سببه ، موافقا لصحيح القانون.