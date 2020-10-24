المحكمة التأديبية: مجازاة 3 مسئولين سابقين بـ "تجميل القاهرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ٧ مسؤولين سابقين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالإهمال في استلام نباتات من شركة تشجير أتلفتها .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة "ح.س" مدير إحدي المناطق سابقًا بإدارة الحدائق والتشجير الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من الأجر الوظيفي ، وخصم أجر ١٥ يومًا من راتب مدير منطقة بذات الإدارة ، ومدير إدارة .

وبرأت المحكمة كلا من مهندس زراعي سابق بإدارة حدائق مدينة نصر، ومدير إدارة حدائق مدينة نصر شرق (أ) سابقًا ، ن.ف رئيس الإدارة المركزية للتجميل ، ح.ا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .

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ونسبت لهم النيابة الإدارية ، اعتبارًا من عام 2015 حتى عام 2017 بمقر عملهم السابق وبوصفهم السابق خالفوا التعليمات، ولم تحافظ الأولى على ممتلكات وأموال الجهة التي تعمل بها، ولم تراع صيانتها ، وأهملت في الحفاظ على التنسيق العام للحديقة 67 المنطقة الأولى شرق مدينة نصر، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التلفيات التي أحدثتها شركة بالحديقة 67 بالمنطقة الأولى شرق مدينة نصر ابان فترة عملها بها ولم تقم بإعداد مقايسة دقيقة بحجم التلفيات.

ولم تحافظ الثانية، على ممتلكات وأموال الجهة التي تعمل بها ولم تراع صيانتها ، كما لم تنفذ ما صدر لها من أوامر بدقة وأمانة ، لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل السماح للشركة المطورة للحديقة بمباشرة عملها ، وسماحها بدخول الشركة قبل الحصول على موافقة جهة عملها، ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال التلفيات التي أحدثتها الشركة ، مع عدم تتبع الإجراءات المعمول بها حال استلامها النباتات البديلة التي تم إتلافها من جانب المقاول ، مما ادى إلى تلف عدد كبير منها ، ورفضها دون مبرر استلام الأصناف على وجه رسمي والمماطلة في استلامها، كما لم تورد نبات الدورانتا ليمون الي الحديقة المورد من جانب الشركة .

وأهمل الثالث الإشراف والمتابعة على المحالة الثانية ، مما أدى إلى تراخيها في إضافة النباتات ، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات المذكورة .

وبشأن براءة ٤ محالين لم يثبت المخالفات المنسوبة لهم في حقهم، مما يبرئهم لأن الأصل في الإنسان البراءة .

بدأت الواقعة، بتعاقد حي شرق مدينة نصر مع شركة للتجارة والتشييد عام ٢٠١٤ ، وأثناء التنفيذ حدثت بعض التلفيات في السور النباتي للحديقة 67 ، وعلى أثر ذلك قامت المهندسة المشرفة على الحديقة بحصر التلفيات الناتجة عن أعمال الشركة وتم إعداد مقايسة بتلك التلفيات من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وإرسالها إلى الحي، وتم توريد النباتات المطلوبة ، إلا أن المهندسة مديرة إدارة حدائق مدينة نصر شرق (أ) اعترضت على النباتات الموردة نوعًا وحجمًا وسنًا، وقام رئيس الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة بتشكيل لجنة لاستلام الأصناف المورد من قبل الشركة، وقامت اللجنة المشار إليها باستلام الأصناف ، ووقعت بعض المخالفات.