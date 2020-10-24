شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار الأحد.. وطقس معتدل شمالاً (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط ( 20 % ) .

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفرالشيخ - ..... ( 50 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح – سيدي براني - بلطيم..... ( 70 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة " دمياط – بورسعيد -..... ( 90 % ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء ( 50 % ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء ، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .

ويتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد .

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ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وربع ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 28- 19 " ، الإسكندرية " 27 – 20 " ، قنا " 31 - 20 " ، الأقصر " 32– 21 " ، أسوان " 32 – 23 " .