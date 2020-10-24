شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وضع لائحة «الشيوخ» تبدأ أولى اجتماعاتها الأحد لمدة 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أولى اجتمعاتها غدا الأحد في الثانية ظهرا بمقر المجلس، .وذلك بعد صدور قرار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، بتشكيل اللجنة من 29 عضوا. ونص القرار على أن ينضم للجنة أمين عام المجلس ونائبه، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالأمانة العامة للمجلس لمعاونتها في أعمالها، وأن تختص اللجنة بمباشرة اختصاصات اللجان النوعية لحين تشكيلها، وإعداد مشروع اللائحة الداخلية لـ «الشيوخ» في ضوء المشروع المقدم من الأمانة العامة لعرضها على المجلس.

ويجب على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثين يوما من أول اجتماع لها. ومن الأسماء التي ضمت تشكيل اللجنة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، وفيبى فوزى وكيلة المجلس، ومن الأعضاء سامح عاشور، ومحمد شبانة، وحسام الخولى، وجميل حبيب، الدكتور عبدالحى عبيد، وهانى سرى الدين، وفرج الدرى، وتيسير محمد مطر، وسامج السادات، وأشرف ثابت .

قال حسام الخولى في تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن دور اللجنة سيكون وضع أساس للائحة يستطيع المجلس بأكمله النقاش حولها والهدف من اللجنة هو توفير الوقت بإعداد مسودة يتم مناقشتها أمام الجلسة العامة «. وحول زيادة عدد أعضاء اللجنة عما كان متوقع، أضاف» الخولى أن بشكل شخصى كنت أتوقع إلا يزيد العدد عن 15 أو 20 عضوا، ولكنه ارتفع إلى 29 عضوا، واعتقد أن الهدف من هذا توفير أكبر عدد من الخبرات، وتقديم أكثر من رؤية مما يسهل الأمر على اللجنة، ويقصر من وقت عملها ويعبر عن أراء كثيرة تثرى المنتج الذي ستقدمه اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة لن تبدأ عملها من فراغ فهناك مشروعات للائحة مقدمة من بعض الأعضاء، بالإضافة إلى أن 90 % من اللوائح معروفة وثابتة. وتابع الخولي، اختياره أمر يشرفه ولا فرق بين من هم أعضاء في اللجنة، ومن هم خارجها، ففي النهاية سيدلى الجميع برأيه ويقدم رؤيته.