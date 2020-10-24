شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: بعض المدارس ربطت تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم» متابعة عملية استلام الكتب للطلاب داخل المدارس، وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن عددا من المدارس سلمت الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول، ومدارس أخرى سلمت الطلاب الكتب لفرق دراسية، وفرق دراسية أخرى لم تتسلمها حتي الأن منتظرين وصولها من المطبعة، بحسب أولياء أمور الطلاب.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن هناك مدارس في عدد من المحافظات ربطت تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، مخالفة بذلك تعليمات وزارة التربية والتعليم بضرورة عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية، بينما مدارس أخرى سلمتها للطلاب دون ربطها بالمصروفات.

وكان المئات من أولياء الأمور تفاعلوا على صفحة اتحاد أمهات مصر وصفحة إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة،عبر فيس بوك، مؤكدين أن بعضهم استلموا الكتب، والبعض الآخر لم يستلمها بسبب ربط مدارسهم تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، بينما تم تسليم الكتب في مدارس لفرق وفرق أخرى لم تستلمها.