شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» و«أكاديمية المعلمين» تبحثان تدريب الأساتذة لمواكبة التطورات التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، السبت، الدكتورة سحر نورالدين مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون بين المنطقة، والأكاديمية؛ لبحث الاستعدادات لتدريبات المعلمين في المرة القادمة.

وأكد «هاشم» حرص الأزهر الشريف على تدريب المعلمين على كل ما جديد بالعملية التعليمية؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعلمية، ووجود العديد من المدربين المعتمدين ذوي الكفاءات من منطقة الإسكندرية.

بدورها أكدت الدكتورة سحر نورالدين، مدير الاكاديمية، على أن الأزهر الشريف منارة العلم.

حضر اللقاء، محمد المصري مدير إدارة الجودة، وعصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، ونادرة إبراهيم موجه عام الحاسب الآلي، ومحمد كرسون عضو إدارة التدريب.