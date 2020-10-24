شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى استراليا تقيم حفل توديع لنائب السفير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الجالية المصرية في استراليا حفل توديع للمستشارة علياء أبو النجا ، نائب السفير بمناسبة انتهاء مدة خدمتها بالسفارة المصرية لدى "كانبرا" وعودتها إلى القاهرة.

السيدة علياء ابوالنجا تتوسط السيدة منى شندي كابتن بالبحرية الاسترالية والسيدة هدى

ومن جانبه، القى السفير الحالي لدى "كانبرا" السفير محمود زايد كلمة بهذه المناسبة ، أكد فيها أن أعضاء الجالية المصرية في استراليا يعتبرون سفراء لمصر.



سفير مصر باستراليا محمود زايد والسيدة علياء أبو النجا

وقال زايد ، إن أعضاء الجالية في استراليا وجهة مشرفة لمصر، فبالرغم من اندماج المصرين في المجتمع الاسترالي ، إلا أن هناك حالة من التمسك بالجذور المصرية الأصيلة، والدليل هو تواجد أعضاء الجالية اليوم.



السيدة علياء ابوالنجاء والقس مايكل زامر والسيدة ماري زامر

ولفت في كلمته إلى أن المستشارة "علياء" متميزة خلقًا وعلماً وعملاً، ويشهد لها بالكفاءة والعلم والصفات الطيبة، وأن جميع السفراء الذين عملت معهم أثنوا على كفاءتها في كتابة التقارير السياسية وتنظيم الاحتفالات فلديها مهارات ادارية مختلفة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي كانت بين انتهاء مدة عمل سفير مصر السابق لدى استراليا السفير محمد خيرت ومدتها 3 شهور كاملة، أدارت المستشارة علياء السفارة بكفاءة عالية و مجهود مثمر وادت عملها بإخلاص وتفاني وكفاءة ، مؤكدا :سنفتقدها كثيرا".

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السيدة علياء وأصغر ابناءها شهاب

ومن جانبها قالت المستشارة علياء أبو النجاء نائب السفير بكانبرا، أنه يوجد عاملين بالسفارة ساعدوها في تقديم عملها وهم طاقم السفارة خاصة السفير السابق محمد خيرت الذي تدين له بالكثير وزوجته السيدة امنية نجم، والسفير محمود زايد الذي تشرفت بالعمل معه ، كما وجهت الشكر لأعضاء الجالية المصرية والمساعدات التي قدموها لها .



الجالية المصرية فى استراليا تحتفل بالمستشارة علياء أبو النجا

ومن جانبها قالت المهندسة منى شندي كابتن بالبحرية الاسترالية أنها تتقدم بالشكر للمستشارة علياء على الوقت الذي قضته في استراليا وأنها كانت صاحبة ابتسامة مضيئة وأنها مثال مشرف للمرأة المصرية.



السيدة علياء والسيدة جيهان سيداروس والسيدة ايناس سيداروس

والقى القس مايكل زامر ، راعي الكنيسة بكانبرا كلمة أشار فيها إلى أن السيدة علياء كانت سباقة لحضور احتفالات الكنيسة وأن التعامل معها كان قمة في الذوق والرقي، مؤكدا أنه سيفتقدها في اعياد الكنيسة وتمني لها التوفيق في أن تكون حياتها مليئة بالسلام والبركة.



أعضاء الجالية فى استراليا