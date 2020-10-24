شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان عن عمر يناهز 77 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم السبت، القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، أحد أعلام قراء القرآن الكريم فى مصر، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد رحلة عطاء حافلة فى خدمة القرآن الكريم.

والشيخ محمود محمد سليمان، من مواليد مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، عام 1943، وأتم حِفظ القرآن الكريم فى سن العاشرة على يد الشيخ محمود سَعْدان بمدينة الحوامدية، ثم بادر بتعلم علوم القراءات على يد الشيخ سعد أبوطالب، وعين قارئا للسورة بمسجد مصنع السكر بمدينة الحوامدية.

فى عام 2000 تقدم القارئ الشيخ محمود محمد سليمان بطلب للالتحاق بالإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم واعتمد بها بالفعل بعد اجتياز الاختبارات، وشارك فى العديد من الإذاعات الخارجية على الهواء، وسافر إلى عدد من دول العالم لإحياء أيام وليالى شهر رمضان المبارك.

وشيعت جنازة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، بعد صلاة الظهر وتم الدفن بمقابر الأسرة بالحوامدية، ومن المقرر أن يقام مساء اليوم سرادق عزاء الراحل بنفس المكان.