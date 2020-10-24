شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوضح آلية إضافة مستفيدين جدد على بطاقات التموين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على الحديث مع المواطنين والرد على استفساراتهم عقب إدلائه بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وهو ما جعل المواطنين يلتفون حول الوزير بترحاب كبير.

وفيما يتعلق بموعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية أوضح الوزير أن ذلك يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم العرض على مجلس النواب لاعتماد الموازنة، ومع ذلك يتم حاليا الاستمرار فى استخراج بطاقات تموين جديدة لأصحاب الدخل المنخفض وأيضا المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وكذلك الفئات الأكثر احتياجات، لافتا إلى أنه يتم دعم الخبز والسلع التموينية بـ89 مليار جنيه حاليا، وأن المرحلة الأولى من إضافة المواليد ستتضمن أكثر من 2 مليون مولود وسيكون للفئات الأكثر احتياجا.

وعن كيفية إضافة مستفيدين جدد من المواليد بعد استبعاد غير المستحقين أكد الوزير أن عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية 64 مليون مواطن، كما أن كل من لديه سيارة موديل قبل 2015 لم يتم حذفه من البطاقات كما تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين للأسر الأولى بالرعاية.

حرص الوزير على الاستمرار فى الوقوف مع المواطنين والاستماع لكل استفساراتهم والرد عليهم، ما جعلهم يرددون هتافات تحيا مصر تحيا مصر بقيادة الرئيس السيسى.

وكان الدكتور على المصيلحى، قد أدلى منذ قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة.

وناشد المصيلحي، جموع أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر ووجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، جنباً إلى جنب مع مجلس الشيوخ.

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‎وأشاد المصيلحي، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

وأكد الوزير على أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس النواب وان مقياس الدول تكون بمدى مشاركة المواطنين فى الانتخابات البرلمانية.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.