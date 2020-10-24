شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تايلاند للإمام الأكبر: مطمئنون على أبنائنا الدارسين في رحاب الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمقر مشيخة الأزهر، يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة؛ لبحث المشروعات والتعاون المشترك بين الجانبين.

قال السيد يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة: "أبعث لفضيلتكم تحيات واحترام كل قيادات تايلاند؛ على ما تبذلونه من جهود كبيرة، وصل صداها للعالم كله، ونؤكد لفضيلتكم إننا مطمئنون على أبنائنا الدارسين في الأزهر الشريف، كما يسعدنا التعاون معكم وتعزيز علاقاتنا العلمية والثقافية المشتركة".

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من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بهذه العلاقات الطيبة مع تايلاند، مؤكدًا أن تايلاند تأتي في مقدمة الدول الأكثر كثافة من حيث عدد الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، في المراحل الدراسية كافة، مشيدًا بمبادرات الطلاب التايلانديين في كثير من المجالات العلمية والاجتماعية داخل أروقة الأزهر الشريف، وبدور سفارة تايلاند في متابعة أمور الطلاب التايلانديين الدارسين في الأزهر والوقوف على مشكلاتهم ومعالجتها بالشكل المناسب.

جدير بالذكر أن هناك 3471 طالبًا وطالبة من دولة تايلاند، يدرسون في الأزهر بالمراحل التعليمية كافة، وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة بعد الجامعية، منهم ٤٦٠ طالبًا ملتحقون بالمدن الجامعية بالأزهر، كما أن للأزهر 17 مبتعثًا ما بين مدرس وواعظ وأكاديمي داخل تايلاند.