شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب للشاب عمرو جمعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الاستجابة للحالات الإنسانية فور رصدها عبر وسائل الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لمناشدة تم تداولها بشكل موسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاما، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.

وعلى الفور، تواصل فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية، مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية يوم الإثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة، إن لجنة الاستغاثات الطبية قامت بالتواصل مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي قام بالتواصل مع الشاب شخصيا ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الرعاية الاجتماعية للحالة وتوفير حياة كريمة للشاب؛ إيمانا من اللجنة بضرورة التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المسئولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور حسام المصري، استمرار متابعة اللجنة للحالات عن كثب، كما أكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا للتوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء في هذا الصدد.