شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «كاثوليك البحر الأحمر» يدلي بصوته في انتخاب «النواب» ويدعو للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بصوته الانتخابى في إنتخابات مجلس النواب بمدرسة النهضة بمدينة بمدينة الغردقة.

وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصرى أصيل وموضحًا أنه تم توجيه شعب الكنيسة بالخروج للانتخابات مجلس النواب للمشاركة الفعالة لنبعث برسالة إلى العالم أجمع أننا على قدر عالى من المسؤولية.

وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، أن الكنيسة الكاثوليكية دعت شعب الكنية دون التأثير على أصواتهم ولكن من أجل المشارك