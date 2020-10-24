شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب في الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية للغات بمدينة الشيخ زايد. وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظا علي ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية، ما ساعد على العبور بالوطن الي مرحلة الاستقرار والتنمية. وناشدت جميع المواطنين المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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