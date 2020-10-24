شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الفني لإبداعات طلاب جامعة جنوب الوادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي المعرض الفني لإبداعات طلاب جامعة جنوب الوادى من كليات ( التربية النوعية – التربية – الهندسة – الزراعة – الآثار ) والذى يقام بكلية التربية النوعية في الفترة من 24 – 29 اكتوبر الجار وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بأعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات فنية وابداعية تدل على تميزهم وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة وإبراز إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا المعرض ضمن انشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويضم أعمال فنية وابداعية لطلاب الكليات المشاركة وأشار الدكتور محمد سعيد القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية أن كلية التربية النوعية تشارك في المعرض بأعمال فنية في الرسم والتصوير والخزف وأشغال الخشب والطباعة والنسيج في حين تشارك كلية التربية بمنتجات الطلاب من الفرق الأربعة منها مفارش وكورشيه وحقائب متنوعة وملابس وتابلوهات وتحف وتشارك كلية الآثار بأعمال قسم ترميم الآثار تمثل عرض متحفى للقطع والمنتجات كل جزء يمثل حقبة تاريخية مختلفة كما تشارك كلية الزراعة بأعمال طلابها منها مفرمة مخلفات محلية الصنع ومجموعة أسمدة حيوية وبعض منتجات الصناعات الغذائية Advertisements كما تشارك كلية الهندسة بأعمال الطلاب منها بوابة تعقيم الكترونية ونموذج جهاز فصل مياه الصرف ونموذج خزان مياه من الخراسانات المسلحة شهد افتتاح المعرض عمداء الكليات المشاركة في المعرض ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والدكتور محمد السيد المنسق العام للمعرض وعدد كبير من الطلاب والمهتمين . افتتاح المعرض الفنى بجامعة جنوب ابوادى الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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