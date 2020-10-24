شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار بالمدن والقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، السبت، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت لهطول أمطار خلال اليومين الماضيين، وتمكنت حملات مجالس المدن والوحدات القروية من رفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى ،لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

كما تابعت ماضي رفع مياه الأمطار بقرى محلة دياي، والعجوزين، وشباس الشهداء، وإصلاح خط صرف صحى طريق فوة ،وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرية الصافية، كما تمكنت من وقف حالة بناء سور بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية ومصادرة الأخشاب وفك بطاريات الحفار ومصادرتها.

وأشرف جمال يونس ،رئيس مركز ومدينة الحامول ،على سحب مياه الأمطار وخاصة من المناطق المنخفضة ،وسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار داخل أسوار المدارس، وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض على تمهيد الشارع الرئيسي لقريه الرغامة بعد تغيير خط المياه 4 بوصه ،وتسليك وتنظيف غرف وخط خفض المنسوب بالقرية استكمال الاستعدادات القرية لموسم الشتاء،وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى ،رئيس مدينة مصيف بلطيم ،لليوم الثالث، أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة.