شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوجه بعرض المديرة صاحبة واقعة الشباك على لجنة القيادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السبت، بعرض كريمة محمود إبراهيم زيد، مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس، على لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم، للوقوف على مدى إمكانية تكليفها لإدارة مدرسة أخرى غير التي أقالها منها لإثبات ذاتها، على حد تعبيره.

كان محافظ الدقهلية قد استدعى مديرة مدرسة عمر مكرم لمكتبه صباح السبت، لترضيتها على حد تعبيره بعدما أقالها من منصبها ووصفها بالفاشلة وأجبرها على خلع شباك ألوميتال أمام كاميرات الإعلام، أثناء زيارته للمدرسة قبل 3 أيام من بدء الدراسة بحجة عدم جاهزية المدرسة لبدء العام الدراسي، مما أثار ابناء محافظة الدقهلية وجموع المعلمين ورواد السوشيال ميديا.

وطالبت «زيد» بتدخل رئيس الجمهورية لرد اعتبارها وإعادتها لمدرستها، مؤكدة أن محافظ الدقهلية أهانها أمام وسائل الإعلام وطالبت بعودتها لمدرستها وهو مالم يحدث.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان صحفى عقب لقائه بمديرة المدرسة بحضور على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وصلاح ابو العلا مدير إدارة دكرنس التعليمية واللواء عبدالقادر النورى السكرتير العام والمهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ: «ما تم اتخاذه من قرارات تجاهها كان الهدف منه الصالح العام للتلاميذ بالمدرسة، والتأكد من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة «كورونا»، وتم توجيه مديرة المدرسة للعرض على لجنة القيادات بالتربية والتعليم للوقوف على مدى إمكانية تكليفها لإدارة مدرسة أخرى لإثبات ذاتها، وتمنى لها التوفيق والنجاح».