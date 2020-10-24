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شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل البابوي السابق في الإسكندرية يدلى بصوته في لجنة «فليمنج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى السابق في الاسكندرية، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس في غبريال، بصوته، اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب 2020.
وعقب التصويت في لجنة مدرسة رياضة الاعدادية بفليمنج الاعدادية، دعا القمص رويس جموع المصريين إلى ضرورة المشاركة الايجابية والتصويت في الانتخابات، مؤكدًا أن المجلس يلعب دورًا هامًا جدًا في تنمية الديمقراطية التي نتوق لها جميعًا.
وشدد على اختيار الناخبين من يمثلهم داخل مجلس النواب بعنياة ودقة حتى يستطيع محاسبتهم على تنفيذ برنامجهم الانتخابى بعد الفوز في الانتخابات.
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