شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة برامج قنوات النيل المتخصصة للاحتفال بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل، إن القطاع استعد للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

وأضاف في تصريحات، اليوم السبت، أن قناة النيل للدراما ستقدم الأربعاء المقبل حلقة خاصة من برنامج مساء الفن والذي يستضيف مجموعة من فرقة الأوبرا للإنشاد الديني حيث تغني تترات الأعمال الدرامية الدينية.

وتعرض قناة نايل سينما يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحا فيلم هجرة الرسول وفي الثالثة عصرا فيلم الرسالة وفي الثامنة مساء فيلم من عظماء الإسلام.

وتعرض قناة العائلة الخميس سهرة الليلة المحمدية المولد النبوي الجزء الأول والجزء الثاني.