شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على لجان الانتخابات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بلجان انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، إقبالا متوسطا من الناخبين، وسط إجراءات وقائية واحترازية من فيروس «كورونا»، حيث يتنافس ٣١ مرشحا على ٣ مقاعد فردية، كما دفعت القائمة الوطنية «من أجل مصر» بـ3 مرشحين، وتنافسها قائمة «نداء مصر» بـ3 مرشحين.

في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول الغردقة، التي تضم «رأس غارب– ثان الغردقة– أول الغردقة»، يتنافس 16 مرشحا، بينهم ٣ نواب سابقين، على مقعد واحد.

وفي الدائرة الثانية ومقرها قسم سفاجا، التي تضم «سفاجا- القصير– مرسى علم»، يتنافس 11 مرشحا على مقعد واحد، بينما يتنافس 4 مرشحين على مقعد الدائرة الثالثة ومقرها الشلاتين التي تضم «حلايب وشلاتين- أبورماد».

فيما أدلى الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، بصوته بلجنة النقيب مبارك الابتدائية بالغردقة.

وتفقد اللواء محمود أبوعمرة، مدير الأمن، واللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث، لجان الانتخابات بمدينة الغردقة، للاطمئنان على عملية التأمين والخدمات باللجان.