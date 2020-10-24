شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد المحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بحى شرق شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية السبت، بالمرور الميدانى على المحطة الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه وذلك للأطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول للتخلص الآمن منها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما قامت ريان بمتابعه منظومة القامة بشارع 15 مايو، حيث أكدت على سرعه إزاله تراكمات القمامة من الشارع، وعلى أن توفير بيئة نظيفه للمواطن تعتبر حق أصيل له، جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر رئيس حى شرق.

أكدت ريان على ضرورة إلتزام العاملين بالنظافه على إرتداء الكمامات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر ان المحطة الوسيطه بالقطاوى مقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية ، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه.

كما تم تفقد الحملة الميكانيكية لحــى شرق شبرا الخيمة للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها أولاً بأول، وذلك للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين بها .

وتم تكليف مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية .

وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

نائبة محافظ القليوبية في شبرا الخيمه

نائبة محافظ القليوبية في شبرا الخيمه

نائبة محافظ القليوبية في شبرا الخيمه