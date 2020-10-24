شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لم نتلق أي شكاوى أو بلاغات بشأن انتخابات «النواب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أعمال اللجان الانتخابية لمجلس النواب، بدأت على مستوى المحافظة، في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم السبت، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة، لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى في اللجان الانتخابية .

وأشار راشد إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرا إلى التعامل الفورى مع أيه أحداث طارئة، حرصا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أي معوقات.

وأضاف محافظ الجيزة، إلى أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطرى للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية، في كافة أماكن تواجدها بنطاق المحافظة، بالاضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعيه المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية، والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الاسعاف، والاطفاء أمام اللجان للتجاوب فورا، مع أي طوارئ، بالاضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعه حرصا على سلامه الجميع .

اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالجيزة

اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالجيزة

اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالجيزة

اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالجيزة

اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالجيزة