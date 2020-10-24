شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة مواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرض محافظ الإسماعيلية، خلال مؤتمر موسّع، السبت، خطة مواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حتمية وضرورة تفعيل كافة الاجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيقات الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19».
من جانبه، استعرض الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، تقريرًا مصورًا عن موقف خطة مديرية الصحة، وما تم اتخاذة من إجراءات وتدابير لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن «الوقاية أهم من العلاج».
حضر المؤتمر كل من: المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مديريات الصحة والتضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والمنطقة الأزهرية والمرور وممثلي كافة الجهات المعنية.
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