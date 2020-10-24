شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستقبل رئيس مصنع سكر نجع حمادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المهندس الظافر أحمد توفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع سكر نجع حمادي الجديد، حيث قدم المحافظ التهئنه له بمناسبه تقلده منصبه.

وأكد الداودي أن محافظة قنا تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.

وأوضح المحافظ أن الدولة لا تألو جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

من جانبه، شكر رئيس مجلس ادارة مصنع سكر نجع حمادي محافظ قنا على استقباله وتهنئته بالمنصب الجديد مؤكدا على سعيه لتطوير منظومة العمل بالمصنع للنهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أعلى عائد منه.