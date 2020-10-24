شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدلى بصوته مبكرا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى فلوريدا بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى ملايين الأمريكيين فى التصويت المبكر اليوم السبت، حيث أدلى بصوته فى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأكد نائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض جود دير فى بيان يوم الخميس أن الرئيس سيدلى بصوته يوم السبت.

وانتظره مؤيدوه خارج لجنة التصويت وهم يرفعون الأعلام الأمريكية، وهتفوا "4 سنوات أخرى".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن ترامب تصدّر عناوين الصحف العام الماضى عندما أعلن أنه يعتزم تغيير مقر إقامته الرئيسى إلى ويست بالم بيتش من نيويورك، زاعمًا أنه عومل "معاملة سيئة للغاية من قبل القادة السياسيين فى كل من المدينة والولاية" فى نيويورك، بينما ادعى أنه يدفع ضرائب بملايين الدولارات كل عام.

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على عكس نيويورك، لا تفرض فلوريدا ضريبة دخل شخصية.

كما ذكرت قناة فوكس نيوز سابقًا، بدأ التصويت المبكر فى الولاية بداية قياسية هذا الأسبوع.

ومن جانبها، قالت صحيفة "بالم بيتش بوست" أن الأداء القوى للناخبين المسجلين فى الحزب الجمهورى فى مواقع الاقتراع المبكر أدى إلى خفض معدل تصويت الديمقراطيين إلى 390115 صوتًا، بانخفاض عن 480 ألف صوت.

وبلغ إجمالى عدد الأصوات المدلى بها حتى صباح يوم السبت 2.289 مليون صوت ديمقراطى مقابل 1.899 مليون صوت جمهوري.

من المتوقع أن تكون فلوريدا ولاية رئيسية فى تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

هزم ترامب المنافسة الديمقراطية هيلارى كلينتون عام 2016 بهامش حوالى 1.2٪، بعد فوز الرئيس السابق باراك أوباما بفارق ضئيل بالولاية فى عام 2012.