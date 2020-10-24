شكرا لقرائتكم خبر عن لجان انتخابات مجلس النواب تستأنف عملها بعد انتهاء ساعة الراحة للمشرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت اللجان الفرعية فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، منذ قليل علمها بعد غلقها مؤقتا لمدة ساعة للراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابي استتئناف عمل التصويت بعد أن تأكد كل رئيس لجنة من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، واثبات الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

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يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة مقسمون كالتالى: 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبا في 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألف و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

كما تم توزيع 2 مليون و26 ألف و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية في محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألف و557 ناخبا بأصواتهم في 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليونا و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألف و508 ناخبا بأصواتهم في 109 لجنة فرعية.