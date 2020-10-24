شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الجزيرة.. يوتيوبر يكشف أخبار كاذبة على القناة القطرية وبثها للكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اليوتيوبر الشهير نصير ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ناس ديلى"، اتهامات لقناة الجزيرة القطرية بأنها تنشر الأخبار الكاذبة، وأن هناك أموال من الحكومة القطرية تضخ في بث الكراهية في العالم العربى، موضحا الاختلاف فى المحتوى والمضمون فيما تقدمه لجمهورها الأجنبى عن العربى من خلال قنواتها المختلفة.

وعلق نصير ياسين، عبر حسابه صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "كن حذرًا من قناة الجزيرة.. أنا ضحية للأخبار الكاذبة.. ولا يمكنني الصمت بعد الآن..أنا حقا أكره الدراما. أريد فقط أن أسافر حول العالم وأريكم الجانب الإيجابي منه. لكن بعض الناس لا يحبون ذلك.في الشهر الماضي ، كانت هناك حملة أخبار وهمية منسقة ضد Nas Daily تتهمنا بأشياء غير صحيحة من الناحية الواقعية لديهم أموال غير محدودة. لديهم وصول غير محدود. لديهم قوة غير محدودة لكن لدي أنت هذا الفيديو يقول كل شيء. حان الوقت لمحاسبة الناس".



الجزيرة تدعم المثليين فى قنواتها للجمهور الأجنبى

وقال نصير ياسين، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك:"أن قناة الجزيرة أن الجميع يعرف قناة الجزيرة وأنها واحدة من أكبر المؤسسات الإخبارية في العالم ولكن الجميع لايعرف أن قناة الجزيرة منظمة حكومية للأخبار".

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وأضاف:" في الأسبوع الماضى نشروا أخبارا مزيفة عن عنا بلا تحقق ولا حقيقة بمقاطع من دقيقة واحدة واستخدام كلمات من قبيل الانفتاح والتعايش والسلام وأن ناس ديلى يحاول جعل إسرائيل تبدو جيدة". ووصف، اتهام أن منصته وشركته الجديدة تدرب الناس على حب إسرائيل بالكوميدي والواقع أن شركة الناشئة الجديدة تدرب الناس على خلق المزيد من المبدعين لتعليم الناس صناعة الفيديوهات وسرد القصص.

وتابع ، انهم نشروا العديد من مقاطع الفيديو لتوليد الكراهية ولخوف ليس فقط في الوطن العربى، موضحا أن قناة الجزيرة لها قنوات إخبارية أخرى تحت مسميات مختلفة نشر نفس الرسالة، حيث يقومون بتمويلها وأكمل أن قناة الجزيرة والشركات التابعة لها قامت بوضع أموال الحكومة لنشر الأخبار الكاذبة ضد فرد وذلك هو الدليل.

وعرض نصير ياسين، مقطع فيديو لإحدى الشبكات التابعة لقناة الجزيرة وبها تقرير بالفيديو على إعلان ممول على فيس بوك ، حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، موضحا أن ذلك ليس دليل على حجم الشعبية ولكن لحجم أموالهم.



بوست مجلة تابعة لدولة قطر تتهمه بالتطبيع



الجزيرة العربية تشكك فى الهولوكست للجمهور العربى

النسخة الأجنبية للجزيرة تتحدث حول أنه لابد عدم تكرارالهولوكوست أبدا

وأوضح أن قناة الجزيرة سبق وأن عرضت فيديوهات عن الهولوكوست تحت عنوان "دعونا نتذكر الهولوكست" ولا نكررها في العالم العربى وفى نقس الوقت يقولون للعالم العربى :"هل الهولوكوست حدثت بالفعل".

وتابع، أن قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية يدعمون حقوق المثليين ، أما بالنسبة إلى العالم العربى هم يقمعون حقوق المثليين.