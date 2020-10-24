شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد تشطيبات الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر استعدادا لكأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التشطيبات النهائية، بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتيستكون ضمن الملاعب التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتى تضم مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، يرافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وخلال جولته استمع رئيس الوزراء لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا، حيث بلغ معدل التنفيذ 95%، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

Advertisements

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حاليا تعيش طفرة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية، مؤكدا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتى تتسع لـ 4500 ألف متفرج سوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية، وأنها واحدة من أفضل الصالات فى الشرق الأوسط التى نشأت وفقا للضوابط والمعايير التى حددها الاتحاد الدولى للعبة.