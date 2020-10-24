شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح حقيقة انهيار سور مدرسة إعدادية في قنا ووفاة شخصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تفاصيل وحقيقة ما تم تداوله بشأن مدرسة المهنية بمحافظة قنا من انهيار السور، ما أسفر عن وفاة شخصين، وأن المياه تحاصر المدرسة من كل مكان، ما ينذر بكارثة إنسانية، موضحا أنه بالرجوع إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور صبرى خالد، أوضح أن هذا الحادث وقع منذ عام وهو قيد البحث بالنيابة العامة والإدارية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم نقل التلاميذ من المدرسة، وأن القصة تكمن في رغبة الملاك فى استرداد المدارس المؤجرة وقد تم حصر مثل هذه الحالات لاستصدار قرار استيلاء وذكر موافي: سنوافى الوزارة بتقرير عن هذه المدرسة بوضعها الراهن.

في سياق متصل كانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم التنبيه على المديريات التعليمية بضرورة إزالة مراوح السقف حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل الفصول، وتفعيل الكتاب الدورى الصادر بشأن التأكد من وسائل الأمن والسلامة للطلاب، موضحة أن مراوح السقف يتم استبدالها بمراوح جانبية توضع فى الفصول، مع إغلاقها كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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