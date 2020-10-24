اللجان الانتخابية تواصل استقبال الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى بعد انتهاء ساعة الراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت المقار الانتخابية في 14 محافظة، عملية استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد التوقف لمدة ساعة واحدة من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتخلل ساعة الراحة عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة أن ساعة الراحة تخللها عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدد قرار "الوطنية للانتخابات" رقم 45 لسنة 2020 ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ثم يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة؛ على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

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ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب في الداخل انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت في 14 محافظة.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت "الوطنية للانتخابات" تدابيرًا احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادي، وجميع هذه المستلزمات تم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.