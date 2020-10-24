أول تحرك من "الأطباء" بعد الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، تواصل الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق، مع الطبيبة المصرية المعتدى عليها في دولة الكويت أول أمس الخميس؛ لتقديم كل سبل الدعم لها والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وبحسب بيان للنقابة اليوم السبت، أكدت الطبيبة أنها أثناء قيامها بالكشف على المريض تعدى عليها لفظيًا ثم باغتها بدفعها للحائط، مما أدى إلى جرح باللسان من أثر الدفعة، وحررت محضرًا بالواقعة.

من ناحية أخرى، تواصل الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، مع الدكتور أحمد ثويني العنزي، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، لمتابعة الموضوع وتقديم الدعم اللازم للطبيبة.

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وأكد العنزى أن الجمعية تقدم خدماتها لجميع الأطباء العاملين بالكويت ومنهم المصريون وأبدى استياءه من الواقعة، ووجه المكتب القانونى بمتابعتها من بدايتها.

وأثنى على جهد الأطباء المصريين وتقديره لهم كما ذكر أن القانون الكويتي تم تعديله في الأسابيع الماضية لمعاقبة المعتدي على الأطباء بغرامة عشرة آلاف دينار أو الحبس الذي يصل إلى 5 سنوات لأهمية ردع هذه الجريمة، وأنه كلف المكتب القانوني بالجمعية لمساعدة الطبيبة حتى تأخذ حقها كاملا.

وقالت النقابة إنها سوف تستمر في متابعة الموقف مع الطبيبة عن قرب انطلاقا من واجبها لحماية منتسبيها أينما كانوا ولن تتنازل عن حق من حقوق أي طبيب.