وزيرة الثقافة بعد الإدلاء بصوتها: المشاركة بالانتخابات تضمن الحفاظ على المكتسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - أدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبيه للغات بمدينة الشيخ زايد.

وأكدت عقب الإدلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظا علي ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما يساعد علي العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وناشدت جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن. بحسب بيان صحفي.