رئيس "الوفد": نعيش عصر الديمقراطية.. وعلى المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إتمام انتخابات مجلس النواب في ظل ظروف فيروس كورونا والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضح أبو شقة، خلال حديث له اليوم السبت، أن ذلك يؤكد إصرار الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن مصر والمصريين جميعًا والقيادة السياسية على تصميم وإرادة وقلب وفكر رجل واحد؛ من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة .

وأضاف رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ أن ما شهدناه في انتخابات مجلس الشيوخ وما أفرزته من عناصر وطنية وكفاءات تمثل كل القوى السياسية والحزبية والفكرية والاقتصادية والثقافية، وما شاهدناه في تشكيل مكتب المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي ينتمي إلى حزب الأغلبية، والوكيلين: الأول المستشار بهاء الدين أبو شقة يمثل حزبًا معارضًا، والثاني السيدة القبطية فيبي فوزي جرجس، وتمثل حزب الشعب الجمهوري، وهذا يؤكد أننا شعب واحد، ويؤكد الوحدة الوطنية، وأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة ونفعل المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ونوه أبو شقة بأننا أمام عصر ديمقراطي وعلى المصريين جميعًا أن يتكاتفوا وأن يكونوا على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد من أجل تحقيق حلم المصريين جميعًا على إنجاح الديمقراطية؛ لأننا أمام نموذج حقيقي نكون فيه أمام الرأي والرأي الآخر وأمام أغلبية ومؤيد ومعارض، ونكون أمام معارضة وطنية لا تبتغي إلا مصلحة الوطن والمصريين جميعًا وبناء الدولة المصرية القوية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وثمن رئيس حزب الوفد الدور الرائع للشرطة والقوات المسلحة المصرية في تأمين العملية الانتخابية دون أي تداخلات بأي صورة من الصور، وأيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات وتحقيق الإشراف الكامل للعملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة في نزاهة وحيادية كاملة يشهد لها الجميع.