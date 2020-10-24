وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية ويوجه بتذليل العقبات أمام كبار السن -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تفقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، مشيدا بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.