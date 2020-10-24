شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة بين أنصار مرشحين أمام لجنة في بني سويف.. والأمن يُنقذ الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الأمن المتواجدة أمام مقر المدرسة الإعدادية بقرية باها، التابعة لمركز بنى سويف، على مشاجرة في محيط اللجنة، إذ أطلق مدرس أعيرة نارية في الهواء، لتفريق الناخبين لصالح أحد المرشحين.

ألقت قوات الأمن القبض على المدرس، وأوقف مستشار اللجنة، التصويت لمدة نصف ساعة لحين عودة الهدوء.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم «19826»، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.