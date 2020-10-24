شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، عدداً من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير وتعقيم اللجان وتركيب بوابات التطهير).

وخلال الجولة التفقدية، دعا محافظ البحر الأحمر، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، مؤكداً على ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وأوضح «حنفي» أن البحر الأحمر بها ثلاثة دوائر انتخابية تنقسم إلى ٧٦ مركزا انتخابيا بعدد ١٠٩ لجنة فرعية؛ تضم الدائرة الأولى مدينة ( الغردقة -رأس غارب ) وتنقسم إلى ٣٧ مقرا انتخابيا بمدينة الغردقة بواقع ٥٨ لجنة فرعية ومدينة رأس غارب ٧ مقرات انتخابية بإجمالي ١١ لجنة فرعية؛ وتضم الدائرة الثانية مدينة ( سفاجا- القصير- مرسي علم ) وتنقسم إلى ٢٧ مركز انتخابي و٣٥ لجنة فرعية؛ أما الدائرة الثالثة فتضم مدينة( الشلاتين- حلايب ) وتنقسم إلى ٥ مراكز انتخابية و٥ لجان فرعية، مشيراً إلى أن اللجان الإنتخابية تستقبل ٢٩٨ ألف و٥٧٣ ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه تم تجهيز غرفة عمليات بمجالس المدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظةً بلحظة وتلقي الشكاوي، موضحاً أنه تم رفع درجة الاستعداد التام بكل الوحدات الصحية وعمل خطة طوارئ.

وفي نهاية الجولة التفقدية، وجه محافظ البحر الأحمر الشكر لرجال الشرطة لدورهم في تأمين مقار ولجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة؛ مضيفاً أنه لمس بنفسه الاجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الإنتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ؛ بالإضافة إلى عددًا كبير من القيادات الأمنية بالمحافظة.

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