شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتوعية بفيروس كورونا المستجد بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الإدارة الصحية بمدينة نخل ندوة تثقيفية بقرية الريد، للتوعية بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة ومجلس المدينه ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. وأكد محمود صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية، ️أنه خلال الندوة التعريف بمرض كورونا المستجد COVID-19 ومن اهمها ( طرق إنتقال العدوى- أعراض المرض- فترة الحضانة- طرق الوقاية ). وأشار إلى ️الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19.. مشددا على غسيل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون واستخدم الكحول والكلور في التطهير وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الإجتماعى للأشخاص، بجانب التعرض لأشعة الشمس الخفيفة والنوم لفترات كافية والإقلاع عن التدخين والإهتمام بالتغذية الصحية وتقوية الجهاز المناعى للجسم والإكثار من شرب الماء والسوائل . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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