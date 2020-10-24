شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يدعو أنصاره لدعم مرشحيه بلجان غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت قيادات حزب النور في الإسكندرية، السبت، أنصارها، لدعم مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب 2020، باللجان الانتخابية غرب الاسكندرية.

وشهدت اللجان الانتخابية بدائرة العامرية والدخيلة إقبال كثيف من أنصار حزب النور على الادلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

وينافس حزب النور بمرشحين على مقعدين من أصل أربعة مقاعد فردية عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب وهما أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف.

فيما تفقد الشيخ شريف الهواري، القيادي بحزب النور، اللجان، لمتابعة عملية التصويت التي تجري على مدار يومين.

وفي سياق متصل، أدلى النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، اليوم، بصوته في الانتخابات بلجنته بدائرة العامرية.

يشار إلى إنتظام عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بـ 363 مقرا انتخابيا، يضم 1160 لجنة فرعية، موزعة على 6 دوائر بالإسكندرية.

بالصور- حزب النور يحشد أنصاره لدعم مرشحيه بلجان غرب الإسكندرية

بالصور- حزب النور يحشد أنصاره لدعم مرشحيه بلجان غرب الإسكندرية

بالصور- حزب النور يحشد أنصاره لدعم مرشحيه بلجان غرب الإسكندرية

بالصور- حزب النور يحشد أنصاره لدعم مرشحيه بلجان غرب الإسكندرية

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، اليوم السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

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ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.