شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يلتقي مخرجي الفيلمين الصربيين المرشحين لمهرجان الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" مع مخرجى الفيلمين الصربيين المرشحين للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائى "سردان جولوبوفيتش Srdan Golubovic " مخرج فيلم "الأب Father" و"إيفان إيكيش Ivan Ikić" مخرج فيلم "الواحة".

وبحث اللقاءان سبل تعزيز التعاون في مجال السينما بين المخرجين في مصر وصربيا، حيث عرض "الجويلى" على مخرج فيلم "الواحة"، الذى يعتمد على ممثلين من ذوى الاحتياجات الخاصة، تجربة "النور والأمل" الرائدة على مستوى العالم التي أبهرت المجتمع الثقافي خلال زيارتها إلى صربيا في سبتمبر العام الماضى، باعتبار أن تلك المواهب يمكن أن تمثل مصدر إلهام لأفلام أخرى تبرز ذوى القدرات الخاصة.

كما بحث سفير مصر في بلجراد مع مخرج فيلم "الأب" مشاركة مصر فى مهرجان أفلام المبدعين Auteur الذى ينظمه سنوياً في بلجراد بالتركيز على الأفكار الجديدة غير التجارية التي يطرحها المخرجون باعتبارها أصوات الشباب.