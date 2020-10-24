شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة إزالات بأحياء المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مدينة 6 أكتوبر حملة ازالات في العديد من أحياء المدينة، فضلا عن المخالفات في بعض الشقق السكنية.

وقال شريف الشربينى إن حملات الإزالة مستمرة في كافة الأحياء، وعلى الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بالإضافة إلى المحلات المخالفة لافتا إلى تحرير عدة محاضر للمخالفين.