شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبو الوادي الجديد يتحدون ارتفاع درجات الحرارة ويخرجون للتصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الناخبون في الوادى الجديد الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الشمس ،حيث انتظر العديد من الناخبون داخل المخيمات وأسفل المظلات التي تم توفيرها بمحيط اللجان الانتخابية بكافة مناطق المحافظة ،وحرصوا على الادلاء باصواتهم وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ،حيث ارتدى الناخبون الكمامات وحرصوا على التباعد الاجتماعى داخل اللجان الانتخابية.

وانتظمت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الوادى الجديد ،اليوم، منذ الساعة التاسعة صباحا ،حيث شهدت اللجان الانتخابية إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات في الوادى الجديد على مقعدين الفردى بدائرتى الخارجة والداخلة الانتخابيتين ،ويتنافس عليهما ٢٤ مرشح منهم ٨ مرشحين على مقعد الخارجة و١٦ مرشح على مقعد الداخلة ،فيما تستقبل ٧٥ لجنة إنتخابية موزعة على ٦٠ مركز إنتخابى بالوادى الجديد، غدا ً السبت، ١٧٨٣١٥ ناخبا ً مقيدين في الجداول الإنتخابية للتصويت في إنتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة على مدار يومى التصويت في ظل ان الوادى الجديد تقع ضمن محافظات الجولة الأولى من إنتخابات مجلس النواب.