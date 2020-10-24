شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يلتقي عددا من مواطني حي غرب شبين الكوم ويقرر صرف إعانات مالية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه، بعدد من المواطنين لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية، الخميس الماضى، لتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المطحن بحى غرب شبين الكوم.

فى بداية اللقاء، وجه محافظ المنوفية التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لإمكانية إعادة بناء منزل وتأهيله حفاظاً على الأسرة من فصل الشتاء، جاء ذلك استجابة لشكوى مواطنة تقيم بمنزل عبارة عن حجرتين ومسقف بالخشب، كما أمر بصرف إعانة مالية عاجلة مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية لزوجها حيث أنه يعانى من بتر فى أصابع اليد وقطع بالأوتار ولا يستطيع العمل وليس لديهم مصدر دخل.

كما تضمن اللقاء صرف إعانة مالية لمواطنة تقيم بحى الشهيد عبدالمنعم رياض بنطاق حى غرب شبين الكوم وتعول أربعة من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة مراعاة لظروفها ومرض زوجها وحفاظاً على مستقبل أولادها، وكذا صرف إعانة مالية لأخرى تعول ثلاثة من الأبناء بالتعليم وليس لديهم اى مصدر دخل.

كما وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لسيدة تلتمس مساعدتها فى تحمل تكاليف العلاج وتحتاج إلى إجراء عملية مراعاة لظروفها الصحية، كما وجه المحافظ بضرورة توفير كرسى كهربائى لمواطن من ذوى الهمم يقيم بمنشأة السادات بالشهداء لمساعدته على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى فضلاً عن صرف إعانة مالية له.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم بالتواصل المباشر مع كافة المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى المعيشة بهدف تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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