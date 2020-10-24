شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة التمريض تنظم دورة تدريبية وورشة عمل لمشرفات تمريض السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة التمريض بالسويس، برئاسة مس عبير محمود، مدير إدارة التمريض، دورة تدريبية لمشرفات التمريض، وشملت الدورة التدريبية والتى تم تنظيمها بقاعات إدارة التدريب على مدار خمسة أيام، أداء الاختبار القبلى وقياس الأداء ومقدمة عن علم الادارة والتخطيط وإدارة الوقت وطرق توزيع العمل والتنظيم والهيكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى والتوجيه والتفويض.

جاء ذلك في إطار تنفيذ سياسات مديرية الصحة، وتوجيهات الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، نحو استمرار رفع كفاءة القوى البشرية ولا سيما فريق التمريض لكى تتواكب إدارتهم على الأسس العلميه الحديثة.

كما شملت الدورة تنظيم ورشة عمل للإشراف الفعال والرقابة والمتابعة وتقيم الأداء، واختتم الدورة التدريبية فعالياتها بأداء الاختبار البعدى واستمارة التعبير عن رأى المتدربين في الماده العلمية وطرق التدريب، كما تم تسليم شهادة لكل متدرب.