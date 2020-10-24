شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الإسكندرية»: لا شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، توافد أعداد كبير من الناخبات التي تصدروا المشهد الانتخابي بدرجة كبير.

لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالمحافظة أية شكاوى الانتخابية في لجان الاقتراع منذ بدء العملية الانتخابية .

مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية وفرت أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة وراعت الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وقام رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان منذ بدء العملية الانتخابية ومراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وازيلت كل تجمعات للمياه والتأكد من صلاحية الإضاءة العامة استعدادا لفترة التصويت المسائية وانشئ لأجل متابعة هذا غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار ٢٤ ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

ونفذت شركة توزيع الكهرباء خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ وقات شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وأقامت شركات المرافق (الصرف الصحي والغاز والاتصالات) غرف عمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.

كما تم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، ورفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أي حدث مع قيام مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الاسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.

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