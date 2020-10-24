شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة شبابية بالإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وخالد شلبي، مرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر، في محافظة الإسكندرية، مسيرة حاشدة ضمت عدداً كبير من الشباب والفتيات، حيث انطلقوا لدعم مرشحي القائمة الوطنية «من أجل مصر» بمحافظة الإسكندرية، وحرصوا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورددا الشباب والفتيات هتافات خلال المسيرة أبرزها، «تحيا مصر.. تحيا مصر»، كما رفعوا أعلام مصر، داعين جموع المواطنين، للنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتى تقام اليوم وغدا الأحد، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكدين أن الشعب لديه من الوعى ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات لرسم خارطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

وكان النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وخالد شلبي، مرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، قد أدلوا بصوتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمدرسة ممفيس المهنية بنات، بمحافظة الإسكندرية، حيث حرصا على الإدلاء سويا في الانتخابات وسط مشاركة عدد كبيرة من الشباب والفتيات الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات أيضا وسط اتباع كامل لإجراءات تدابير مواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، السبت، إقبالا كثيفاً من الناخبين في الساعات الأولى، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتوافر المواد المطهرة وبوابات التعقيم وإلزام الناخبين بارتداء الكمامة.

وتصدرت السيدات الإقبال على اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحا.

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