المفتي: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عقب الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الارشاد الابتدائية في مسقط رأسه بمدينة الدلنجات، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات قائلاً: «ندعو الشعب المصرى إلى النزول في هذه الانتخابات، وابداء الرأى الحر بصرف النظر عن كون هذا الرأى لصالح مَن، واختيار الأكفأ الذي ينفع البلاد والعباد ويكون حصنًا أكيدًا في السلطة التشريعية.

وكان في استقبال فضيلة المفتى اللواء مدحت الزغد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في المدرسة.

وأضاف «المفتى» نحن اليوم في استحقاق ديمقراطى جديد، بعد استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ، وهى انتخابات مجلس النواب، وهذه الانتخابات المشاركة فيها واجب وطنى، وندعو كثيرًا في كل استحقاق ديمقراطى أن يُظهر الشعب المصرى أصالته ويُظهر عمقه المتقدم والمتطور والمتحضر في المشاركة في الانتخابات.

وأكد «علام» أن المشاركة هي دليل الانتماء والولاء للوطن وكلما تقدمت الشعوب كلما حرصت على مصالح أوطانها، وينعكس ذلك في صور كثيرة منها هذه الصور الديمقراطية والعرس الديمقراطى الذي نعيشه اليوم وغدًا وما شاهدناه في انتخابات المصريين في الخارج ضمن انتخابات محافظات المرحلة الأولى.

وأشار المفتى إلى أننا في مصر اجتزنا الكثير من الأزمات والتحديات التي واجهتنا ومع ذلك اليوم نعول كثيرًا على وعينا وعلى إداركنا في هذه المراحل التي نمر بها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلس الشعب المقبل نقطة تضاف إلى نقاط الضوء الكثيرة في حياة المصريين.

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المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن

المفتى: ندعو الشعب المصرى للنزول إلى الانتخابات.. والمشاركة دليل الولاء للوطن